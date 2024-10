L’uragano Milton punta sulla Florida. Biden: “Sarà la tempesta del secolo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una sirena risuona a Redington Shores, sulla costa della Florida, in uno scenario quasi spettrale: è l'allarme che indica l'evacuazione obbligatoria per l'arrivo dell'uragano Milton, che è stato elevato a categoria 5, la più alta della scala Saffir-Simpson, con venti fino a 270 km orari, ha annunciato il Centro uragani statunitense (NHC).Si prevede che Milton diventi un "uragano importante e pericoloso" quando raggiungerà la costa occidentale della Florida, come riportato nell'ultimo bollettino. “In meno di 14 ore Milton toccherà terra in Florida. Sarà la tempesta del secolo", ha dichiarato il presidente USA Joe Biden. Il presidente e la vicepresidente Kamala Harris hanno ricevuto mercoledì un briefing con gli aggiornamenti sull'uragano Milton, e Biden ha sottolineato che Milton potrebbe essere la tempesta più devastante della storia recente. Ilfogliettone.it - L’uragano Milton punta sulla Florida. Biden: “Sarà la tempesta del secolo” Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una sirena risuona a Redington Shores,costa della, in uno scenario quasi spettrale: è l'allarme che indica l'evacuazione obbligatoria per l'arrivo dell'uragano, che è stato elevato a categoria 5, la più alta della scala Saffir-Simpson, con venti fino a 270 km orari, ha annunciato il Centro uragani statunitense (NHC).Si prevede chediventi un "uragano importante e pericoloso" quando raggiungerà la costa occidentale della, come riportato nell'ultimo bollettino. “In meno di 14 oretoccherà terra inladel", ha dichiarato il presidente USA Joe. Il presidente e la vicepresidente Kamala Harris hanno ricevuto mercoledì un briefing con gli aggiornamenti sull'uragano, eha sottolineato chepotrebbe essere lapiù devastante della storia recente.

