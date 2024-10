.com - L’imam di Bologna Zulfiqar Khan è stato espulso

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)didall’Italia con un decreto del ministero dell’Interno. A portare provvedimento le frasi pronunciate durante occasioni pubbliche in cui – come si legge nella comunicazione emanata dal Viminale – si evidenzia un “crescente fanatismo ideologico”, una “visione integralista del concetto di Jihad” e “l’esaltazione del martirio” nell’ambito del conflitto in corso tra Israele e Palestina. Inoltre, per quanto riguarda la guerra in corso a Gaza,aveva espresso più volte il proprio sostegno ad Hamas. Aggiornamento ore 5,10 “Finalmente lo abbiamo rispedito a casa”, ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando l’espulsione decisa dal Viminale.