L'attrice Francesca Carocci morta per "miocardite" scambiata per ansia, indagati due medici dell’Aurelia Hospital (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'attrice romana Francesca Carocci è morta per una "miocardite" scambiata per ansia. Il pm Eleonora Fini ha chiuso le indagini sui due medici che l'hanno visitata e che sono adesso indagati per omicidio colposo. La 28enne si è era recata all'Aurelia Hospital per dei dolori al petto: i due medici che Ilgiornaleditalia.it - L'attrice Francesca Carocci morta per "miocardite" scambiata per ansia, indagati due medici dell’Aurelia Hospital Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'romanaper una "per. Il pm Eleonora Fini ha chiuso le indagini sui dueche l'hanno visitata e che sono adessoper omicidio colposo. La 28enne si è era recata all'Aureliaper dei dolori al petto: i dueche

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Non riconosciuti i sintomi della miocardite”. Morte dell’attrice Francesca Carocci - indagati due medici - L’attrice si era recata al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital lamentando dolori al petto e malessere generale. . Era stata visitata e sottoposta a elettrocardiogramma di routine, per i medici in turno, tuttavia, non c’erano segnali preoccupanti ed era stata dimessa poco dopo. A distanza di 7 mesi esatti due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati. (Caffeinamagazine.it)

“Solo ansia”. Francesca Carocci morta a 28 anni per miocardite : indagati i medici - I medici indagati visitarono la Carocci quando si era recata all’Aurelia Hospital di Roma, lamentando dei dolori al petto. (Imolaoggi.it)

L’assurda morte dell’attrice Francesca Carocci - indagati due medici dell’Aurelia Hospital di Roma : “Miocardite scambiata per un attacco d’ansia” - “Il tracciato dell’Ecg e la troponina alta – si legge – avrebbero dovuto suggerire ai medici un altro comportamento”. La 28enne, infatti, era stata sottoposta a una serie di esami, tra cui un elettrocardiogramma, motivo per cui la procura di Roma ha deciso successivamente di approfondire la questione. (Tpi.it)