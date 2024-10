Thesocialpost.it - L’aereo che attraversa l’uragano Milton: le terribili immagini

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), in arrivo sulla costa della Florida, ha già mostrato tutta la sua potenza. In rete moltissimi video ritraggono scene impressionanti. Un filmato cattura un aereo cargo, pilotato da membri della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), che affronta violente turbolenze mentre raccoglie dati vitali sul. Il velivolo, un Lockheed WP-3D Orion, è stato scosso da venti che hanno fatto volare via tutto all’interno della cabina. Dopo alcuni minuti di agitazione estrema,è riuscito a stabilizzarsi ei dati raccolti hanno aiutato a tracciare il rotta e la velocità del