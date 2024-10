La squadra. Ripresa sul campo di Solomeo . Montevago a pieno ritmo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ripresa degli allenamenti a Solomeo per i biancorossi di Formisano reduci dal successo contro la Lucchese. La squadra ha svolto una seduta al mattino, i calciatori impegnati nella gara con i toscani hanno svolto un lavoro più blando, più intenso, invece, l’allenamento degli altri. Assente Gemello che ha lavorato nella palestra di Pian di Massiano, mentre Montevago ha lavorato a pieno ritmo col gruppo e si prepara per la sfida di sabato, ancora in casa, contro la Virtus Entella. Non è ancora disponibile, invece, Marconi: il giovane attaccante rimanda il ritorno in campo. Indisponibili ieri e anche sabato contro la squadra ligure, Plaia e Di Maggio che hanno risposto alla chiamata delle rispettive nazionali, Under 19 e Under 20. Per oggi è prevista doppia seduta: la mattina a Solomeo e il pomeriggio al Curi lavoro specifico. Sport.quotidiano.net - La squadra. Ripresa sul campo di Solomeo . Montevago a pieno ritmo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024)degli allenamenti aper i biancorossi di Formisano reduci dal successo contro la Lucchese. Laha svolto una seduta al mattino, i calciatori impegnati nella gara con i toscani hanno svolto un lavoro più blando, più intenso, invece, l’allenamento degli altri. Assente Gemello che ha lavorato nella palestra di Pian di Massiano, mentreha lavorato acol gruppo e si prepara per la sfida di sabato, ancora in casa, contro la Virtus Entella. Non è ancora disponibile, invece, Marconi: il giovane attaccante rimanda il ritorno in. Indisponibili ieri e anche sabato contro laligure, Plaia e Di Maggio che hanno risposto alla chiamata delle rispettive nazionali, Under 19 e Under 20. Per oggi è prevista doppia seduta: la mattina ae il pomeriggio al Curi lavoro specifico.

