La crisi delle concerie e la politica | Servono fatti e meno propaganda

Nessun segnale di inversione di tendenza. La crisi della moda (qui sul territorio concia, calzature e pelletteria) è al centro giorno dopo giorno di preoccupazioni e resta anche ragione di dibattito e dell'iniziativa politica. L'assessora regionale al lavoro di Regione Toscana Alessandra Nardini ha inviato i alla ministra del lavoro e delle politiche sociali Maria Elvira Calderone una lettera, in qualità di coordinatrice della commissione formazione e lavoro della conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con le richieste sulla crisi del settore moda. Sul tavolo il nodo dei lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti e l'ammortizzatore sociale ad hoc "che abbiamo chiesto urgentemente di attivare".

