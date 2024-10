Inter-news.it - Koopmeiners assente contro l’Inter? Un’idea per Motta nel caso

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Teunproverà a recuperare in vista della sfida tra Juventus e Inter del 27 ottobre. Indi mancato rientro in campo per l’olandese, Thiagopotrebbe ricorrere aparticolare. LA SITUAZIONE – Teunsalterà gli impegni di Nations League con l’Olanda a causa di un problema alla costola che lo pone a rischio rispetto alla garadel 27 ottobre. Il calciatore della Juventus si sottoporrà a breve a nuovilli volti ad accertare l’entità del fastidio, avvertitoil Lipsia e riacutizzatosi durante la sfida con il Cagliari, che non gli consentirà di prendere parte neppure alla prossima gara di Serie Ala Lazio. L’attesa è elevata in casa Juventus, ma il tecnico Thiagohain mente al modo in cui porre rimedio a tale problema.