Klopp altro che Roma | l’allenatore approda in RedBull Cosa farà

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jurgennon allenerà la. Il tecnico ex Liverpool è stato ingaggiato dal gruppo. Jurgenha deciso il proprio futuro e non sarà nella Capitale. Nei giorni scorsi era circolata un’indiscrezione secondo cuiavrebbe potuto firmare un contratto pluriennale con i giallorossi. Subito dopo Juric, che aè stato chiamato per fare il traghettatore, ma i sogni non costano nulla al contrario degli ingaggi. Jurgenvittima di un curioso episodio (Foto LaPresse) Cityrumors.itLa trattativa, infatti, semmai ci sia stata, si è arenata prima ancora di cominciare. L’ormai noto tecnico ha scelto un’altra strada. Quella che porta alla galassia Red Bull.infatti si merenderà cura, come consulente e allenatore, delle squadre che compongono quella galassia. Lipsia, Salisburgo, giusto per fare qualche nome.