Italian Carrier Strike Group si addestra con la Marina Indiana

Milano, 9 ott. (askanews) – Il Carrier Strike Group Italiano, impegnato nella prima Campagna operativa in Indo-Pacifico, ha svolto due giorni di addestramento nelle acque dell'Oceano Indiano con una delle due portaerei della Marina Indiana, la Vikramaditya e i suoi aerei imbarcati MIG-29K, Rafale e AWACS appartenenti allo Squadrone "Black Panther", e con il cacciatorpediniere Visakhapatnam e gli aerei Su-30MKI dell'Indian Air Force. L'attività, pianificata nel dettaglio nei giorni precedenti l'uscita dal porto di Mormugao, nello stato indiano di Goa, e ritmata dalle attività di scambio equipaggio e di key leader engagement (KLE), si è svolta tra esercitazioni di difesa aerea (ADEX), di tiro a fuoco con i calibri maggiori (GUNEX), di cross-deck, oltreché manovre cinematiche ravvicinate e attività di centrale operativa di combattimento (COC) e plancia.

