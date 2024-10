Intercettazioni, "sì" a una storica stretta in Senato: i manettari impazziscono (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Via libera al Senato a una stretta sulle Intercettazioni. A Palazzo Madama è stato approvato con 83 sì, 49 no e 1 astenuto il disegno di legge presentato dal Senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, che fissa il tetto massimo di 45 giorni alle Intercettazioni, salvo rare eccezioni. La maggioranza esulta mentre le opposizioni protestano. Ad eccezione di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che al contrario condivide il testo. Come sempre, dopo il "sì", ecco l'allarme dei magistrati: se questo testo, che ora dovrà passare alla Camera, diventerà legge "migliaia di inchieste saranno a rischio". Il provvedimento, incardinato a Palazzo Madama nel novembre 2023, ha subito delle modifiche durante l'esame in Commissione Giustizia. Liberoquotidiano.it - Intercettazioni, "sì" a una storica stretta in Senato: i manettari impazziscono Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Via libera ala unasulle. A Palazzo Madama è stato approvato con 83 sì, 49 no e 1 astenuto il disegno di legge presentato dalre di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, che fissa il tetto massimo di 45 giorni alle, salvo rare eccezioni. La maggioranza esulta mentre le opposizioni protestano. Ad eccezione di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che al contrario condivide il testo. Come sempre, dopo il "sì", ecco l'allarme dei magistrati: se questo testo, che ora dovrà passare alla Camera, diventerà legge "migliaia di inchieste saranno a rischio". Il provvedimento, incardinato a Palazzo Madama nel novembre 2023, ha subito delle modifiche durante l'esame in Commissione Giustizia.

