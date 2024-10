Iltempo.it - Infuria lo scontro sulla Consulta, Donzelli spegne le critiche della sinistra. Ipotesi rinvio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Noi andiamo avanti pensando al bene dell'Italia, con la consapevolezza che per le quote che spettano alla maggioranza non ci facciamo dire chi dobbiamo scegliere». Il giorno dopo l'ennesima fumata nera, l'ottava, del Parlamento in seduta comune per l'elezione del giudiceCorte Costituzionale, Fratelli d'Italia non ci sta a fare la parte dell'irresponsabile, anche di fronte al Colle. Giovanni, responsabile organizzazione del partito di viaScrofa, che sponsorizzava allal'attuale consigliere giuridico di Palazzo Chigi, Francesco Saverio Marini, respinge al mittente ledelle opposizioni, e attacca: «La follia del chi nominate voi deve pensarla come noi, no».