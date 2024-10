In Libano 15 mila soldati israeliani. L?operazione di terra si estende (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La stella di David blu piantata dai soldati di Israele, a sventolare nel territorio del Libano. È l?immagine che restituisce la sostanza della giornata di conflitto trascorsa in Medio Ilmattino.it - In Libano 15 mila soldati israeliani. L?operazione di terra si estende Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La stella di David blu piantata daidi Israele, a sventolare nel territorio del. È l?immagine che restituisce la sostanza della giornata di conflitto trascorsa in Medio

Operazione di terra. Israele avanza in Libano. Soldati italiani nei bunker - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto al suo omologo israeliano Israele Katz di assicurare che in nessun caso i militari Unifil siano coinvolti nei combattimenti. . . Ieri è stato impegnato in consultazioni di un attacco aereo, che pare imminente, contro obiettivi in Iran in ritorsione ... (Quotidiano.net)

Libano - soldati israeliani issano una bandiera in un villaggio del sud : il video - . Una bandiera israeliana è stata issata dalle truppe di Tel Aviv a Maroun el-Ras, villaggio del sud del Libano situato non lontano dal confine con Israele. corrispondente di L’Orient le Jour spiega che il vessillo è stato issato su una villa che si trova davanti alla Linea Blu, a una ventina di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Raid catastrofici in Libano - Israele schiera sul campo 15mila soldati - Mentre Israele prepara la risposta all'attacco sferrato dall'Iran, l'esercito israeliano ha affermato di aver schierato la sua 146a divisione di riserva in Libano, dove sono in corso "attività operative limitate, localizzate e mirate" contro quelli che definisce "obiettivi terroristici e... (Today.it)