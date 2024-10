Il tifo rosanero perde uno dei suoi guerrieri: è morto "Attila", anima dei Warriors Ultras Palermo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Dove passavi tu per davvero non cresceva più l’erba, mai soprannome fu più azzeccato". Con queste parole, "consegnate" ai social, il gruppo Warriors Ultras Palermo, ha salutato Carmelo Arnone - soprannominato appunto "Attila" - morto ieri a 58 anni. Arnone era una delle anime storiche del tifo Palermotoday.it - Il tifo rosanero perde uno dei suoi guerrieri: è morto "Attila", anima dei Warriors Ultras Palermo Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Dove passavi tu per davvero non cresceva più l’erba, mai soprannome fu più azzeccato". Con queste parole, "consegnate" ai social, il gruppo, ha salutato Carmelo Arnone - soprannominato appunto "" -ieri a 58 anni. Arnone era una delle anime storiche del

