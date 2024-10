Il sindaco di Rozzano contro Fedez: “Siamo gente per bene, non malavitosi. Basta con le etichette negative” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il sindaco di Rozzano contro Fedez: “Siamo gente per bene” Il sindaco di Rozzano non ci sta e pur senza mai nominarlo si scaglia contro Fedez e le parole che il rapper avrebbe pronunciato nel corso della rissa con Cristiano Iovino: “Lasciatemi stare che l’ammazzo che io sono di Rozzano”. Gianni Ferretti, questo il nome del primo cittadino del comune dell’hinterland milanese, ha infatti condiviso sul suo profilo Facebook una lunga lettera cui difende la sua comunità. “Rozzano non significa malavita – scrive il sindaco – Questa reputazione non ci appartiene, e lo affermiamo con determinazione e orgoglio. La nostra è una comunità di gente per bene, persone oneste che vivono la città ogni giorno con senso civico, rispetto delle regole e attenzione al bene comune che non hanno nulla a che fare con la malavita”. Tpi.it - Il sindaco di Rozzano contro Fedez: “Siamo gente per bene, non malavitosi. Basta con le etichette negative” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildi: “per” Ildinon ci sta e pur senza mai nominarlo si scagliae le parole che il rapper avrebbe pronunciato nel corso della rissa con Cristiano Iovino: “Lasciatemi stare che l’ammazzo che io sono di”. Gianni Ferretti, questo il nome del primo cittadino del comune dell’hinterland milanese, ha infatti condiviso sul suo profilo Facebook una lunga lettera cui difende la sua comunità. “non significa malavita – scrive il– Questa reputazione non ci appartiene, e lo affermiamo con determinazione e orgoglio. La nostra è una comunità diper, persone oneste che vivono la città ogni giorno con senso civico, rispetto delle regole e attenzione alcomune che non hanno nulla a che fare con la malavita”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fedez è riuscito a inimicarsi pure il Sindaco di Rozzano : «La nostra città non è sinonimo di malavita» - Cosa ha detto? Di seguito le sue esternazioni: “Rozzano siamo noi. Ma cosa c’è di vero? A quanto pare poco e nulla; nelle ultime ore il Sindaco di Rozzano è insorto nei confronti del rapper e a scatenare questa reazione ci avrebbe pensato proprio la famosa frase pronunciata da Fedez durante il pestaggio di Cristiano Iovino, per cui le indagini sono ancora in corso. (Donnapop.it)

"L'ammazzo - sono di Rozzano" - "Basta coi luoghi comuni". Così il sindaco replica a Fedez - Dopo la rivelazione delle esternazioni di Fedez, che ha ravvivato un luogo comune sull'hinterland di Milano, il sindaco di Rozzano ha voluto replicare: "La nostra è una comunità di gente per bene". (Ilgiornale.it)

Il sindaco di Rozzano contro Fedez : «Basta con le etichette false sul nostro paese» - Che cosa significa essere di Rozzano dicendolo nel modo in cui lo ha fatto Fedez? Io sono di Rozzano, ma da sempre ne parlo in maniera positiva, perché qui la criminalità c’è come in tutti i Comuni d’Italia, ma ci sono anche moltissime eccellenze», è scritto nella lettera. Il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti, in una lettera firmata da lui e dal parroco Don Roberto Soffientini, oltre che da un ... (Lettera43.it)