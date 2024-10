Il Regno Unito che invade l'Olanda per i vaccini anti Covid, e altre stranezze nel libro di Boris Johnson (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Esiste un universo parallelo in cui il Regno Unito invade l’Olanda per impossessarsi dei vaccini anti Covid: non lo si trova in qualche spericolato romanzo distopico, tipo Divided Kingdom di Rupert Thomson (ISBN, 350 pp., reperibile solo usato a 4 euro€), bensì nelle memorie stese – si dice per profitti milionari – da Boris Johnson. La caratteristica del libro dell’ex primo ministro (Unleashed, William Collins, 784 pp., 37,91 euro€) sta nell’aver fatto notizia più per il racconto di quanto sarebbe potuto accadere, questa fantomatica invasione dei Paesi Bassi in stile seicentesco, che per avere svelato quanto fosse davvero accaduto dietro le quinte del potere. Posso sbagliarmi, ma a mia memoria è la prima volta che le memorie di un politico raccontano dichiaratamente al pubblico un non-fatto. Ilfoglio.it - Il Regno Unito che invade l'Olanda per i vaccini anti Covid, e altre stranezze nel libro di Boris Johnson Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Esiste un universo parallelo in cui ill’per impossessarsi dei: non lo si trova in qualche spericolato romanzo distopico, tipo Divided Kingdom di Rupert Thomson (ISBN, 350 pp., reperibile solo usato a 4 euro€), bensì nelle memorie stese – si dice per profitti milionari – da. La caratteristica deldell’ex primo ministro (Unleashed, William Collins, 784 pp., 37,91 euro€) sta nell’aver fatto notizia più per il racconto di quanto sarebbe potuto accadere, questa fantomatica invasione dei Paesi Bassi in stile seicentesco, che per avere svelato quanto fosse davvero accaduto dietro le quinte del potere. Posso sbagliarmi, ma a mia memoria è la prima volta che le memorie di un politico raccontano dichiaratamente al pubblico un non-fatto.

Shock nel Regno Unito : preparativi per i funerali di Re Carlo - cure sospese (ma la verità potrebbe essere un’altra) - Scopri di più sugli sviluppi sconvolgenti. . Un colpo di scena travolge il Regno Unito: Re Carlo sospende le cure mediche mentre emergono notizie sui preparativi per il suo funerale. rticolo Shock nel Regno Unito: preparativi per i funerali di Re Carlo, cure sospese (ma la verità potrebbe essere ... (Blogtivvu.com)

Il principe Harry atterra in Africa dopo il viaggio nel Regno Unito - La sua breve visita nel Regno Unito ha fatto seguito a un viaggio lampo a New York City. Per proseguire il proprio viaggio in solitaria senza la moglie Meghan Markle, il principe Harry si è diretto in Africa. Il 1° ottobre, infatti, la principessa Senate Seeiso del Lesotho ha pubblicato una foto ... (Velvetmag.it)

Regno Unito - perché si è dimessa Sue Gray : era capo di gabinetto di Keir Starmer - McSweeney non sarà l’unico cambiamento: Sir Keir ha infatti rafforzato il suo team con altre quattro nuove nomine, inclusa quella di James Lyons come capo delle comunicazioni strategiche. Un rimpasto volto a recuperare il terreno perso negli ultimi mesi. Il sostituto di Gray: Morgan McSweeney, ... (Lettera43.it)