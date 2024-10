Il prossimo lavoro di Jurgen Klopp è stato rivelato con l’ex allenatore del Liverpool che inizierà a gennaio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-09 09:21:30 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: l’ex tecnico del Liverpool Jurgen Klopp tornerà al calcio nel nuovo anno come capo globale del calcio alla Red Bull. Klopp ha lasciato Anfield alla fine della scorsa stagione dopo aver lasciato un segno indelebile nel club, e nel calcio inglese nel suo insieme, dopo otto anni e mezzo alla guida, durante i quali ha guidato i Merseysiders in Premier League e Champions League titoli. All’epoca aveva detto che si sarebbe preso un anno sabbatico prima di considerare le sue opzioni, ma che sarebbe tornato prima del previsto con il compito di prendersi cura della rete internazionale di club della Red Bull. Ciò include, tra gli altri, RB Leipzig e New York Red Bulls. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-09 09:21:30 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:tecnico deltornerà al calcio nel nuovo anno come capo globale del calcio alla Red Bull.ha lasciato Anfield alla fine della scorsa stagione dopo aver lasciato un segno indelebile nel club, e nel calcio inglese nel suo insieme, dopo otto anni e mezzo alla guida, durante i quali ha guidato i Merseysiders in Premier League e Champions League titoli. All’epoca aveva detto che si sarebbe preso un anno sabbatico prima di considerare le sue opzioni, ma che sarebbe tornato prima del previsto con il compito di prendersi cura della rete internazionale di club della Red Bull. Ciò include, tra gli altri, RB Leipzig e New York Red Bulls.

