Il Principe di Roma, film su Rai1: trama, attori e cast (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa sera, mercoledì 9 ottobre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Il Principe di Roma. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo. Il Principe di Roma – trama Ambientato a Roma nel 1829, “Il Principe di Roma” racconta la storia di Bartolomeo Proietti, un uomo ricco e potente, ma di origini umili, che desidera ardentemente entrare a far parte dell’aristocrazia. Per realizzare il suo sogno, è disposto a tutto, persino a comprare un titolo nobiliare. Mentre si avvicina al matrimonio con una Principessa, che gli garantirebbe l’accesso all’alta società, Bartolomeo viene tormentato da una serie di visioni: i fantasmi di personaggi storici come Beatrice Cenci, Giordano Bruno e Papa Alessandro VI. Ascoltitv.it - Il Principe di Roma, film su Rai1: trama, attori e cast Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa sera, mercoledì 9 ottobre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda ilIldi. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo. IldiAmbientato anel 1829, “Ildi” racconta la storia di Bartolomeo Proietti, un uomo ricco e potente, ma di origini umili, che desidera ardentemente entrare a far parte dell’aristocrazia. Per realizzare il suo sogno, è disposto a tutto, persino a comprare un titolo nobiliare. Mentre si avvicina al matrimonio con unassa, che gli garantirebbe l’accesso all’alta società, Bartolomeo viene tormentato da una serie di visioni: i fantasmi di personaggi storici come Beatrice Cenci, Giordano Bruno e Papa Alessandro VI.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Principe di Roma - Full metal jacket o Io canto generation? La tv del 9 ottobre - 25 con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano. Nel primo, un informatore della procura testimone contro Bernardi, un boss della mala, viene trovato assassinato nella sua casa. Verranno proposti due episodi dal titolo “Incondizionato” e “Addio”. 20 “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica ... (Bergamonews.it)

Il Principe di Roma con Marco Giallini : trama - cast e quando in tv - La commedia, diretta da Edoardo Falcone, è una sorta di viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro. Per questo cerca di recuperare del denaro per proporsi come marito della figlia del Principe Accoramboni (Sergio Rubini). . Nel cast, oltre a Marco Giallini, ci sono Giulia Bevilacqua, Filippo ... (Superguidatv.it)

Harry Potter incontra la magia della musica dal vivo : Il Principe Mezzosangue per la prima volta in concerto a Milano e Roma - Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia, Dicembre 2019). 06-8084259 . cineconcerts. K. A maggio 2024 l’OIC presenta in prima italiana Star Wars l’impero colpisce ancora – in concerto al Teatro Arcimboldi di Milano e all’Auditorium Conciliazione di Roma. L’ORCHESTRA ITALIANA DEL ... (Romadailynews.it)