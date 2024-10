Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 ottobre 2024: Marta fa una proposta di lavoro a Odile. Adelaide è spiazzata! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai1 vedremo che Marta propone a Odile di lavorare per la GMM ma Adelaide non sarà per nulla contenta. Comingsoon.it - Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 ottobre 2024: Marta fa una proposta di lavoro a Odile. Adelaide è spiazzata! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Scopriamo insieme lee le Trame della puntata de Ilin onda il 10. Nell'episodio della Soap di Rai1 vedremo chepropone adi lavorare per la GMM manon sarà per nulla contenta.

