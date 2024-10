Il Napoli attuale visto da Cammaroto. E il prossimo mercato… (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Napoli attuale e quello che sarà: di seguito un articolo di Emanuele Cammaroto tratto dal sito www.Napolimagazine.com La pausa di campionato prepara il Napoli al tour de force della ripresa che ci dirà in via definitiva dove può arrivare la squadra azzurra. Ma i dubbi sono decisamente pochi e, al netto di ogni scaramanzia, lo possiamo dire e lo dobbiamo pensare che questo Napoli lotterà per lo scudetto. Con molta probabilità il discorso tricolore sarà una questione tra Napoli e Inter, con la Juve terzo incomodo che sembra un passo indietro. Il Milan ha il potenziale ma non ha la continuità e Fonseca non ha attitudine a lottare per la vetta”. Un sergente e motivatore a Napoli Il Napoli ha un top player che vale tutto l’enorme e lungimirante investimento fatto da Aurelio De Laurentiis e lo ha dimostrato. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ile quello che sarà: di seguito un articolo di Emanueletratto dal sito www.magazine.com La pausa di campionato prepara ilal tour de force della ripresa che ci dirà in via definitiva dove può arrivare la squadra azzurra. Ma i dubbi sono decisamente pochi e, al netto di ogni scaramanzia, lo possiamo dire e lo dobbiamo pensare che questolotterà per lo scudetto. Con molta probabilità il discorso tricolore sarà una questione trae Inter, con la Juve terzo incomodo che sembra un passo indietro. Il Milan ha il potenziale ma non ha la continuità e Fonseca non ha attitudine a lottare per la vetta”. Un sergente e motivatore aIlha un top player che vale tutto l’enorme e lungimirante investimento fatto da Aurelio De Laurentiis e lo ha dimostrato.

