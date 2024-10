Il Grande Fratello censura una domanda inopportuna di Lorenzo Spolverato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato è uno dei concorrenti di punta dell’attuale edizione del Grande Fratello, ma anche oggi ha pronunciato un paio di frasi davvero sconvenienti e decisamente inopportune. Parlando con Shaila Gatta in giardino il gieffino ha analizzato le sue vecchie storie d’amore e parlando di Helena Prestes ha sentenziato: “Non mi piscia in testa nessuno qui dentro, tanto meno una donna.“ Non contento ha poi chiesto a Shaila: “Un uomo ti ha mai picchiata?“, aggiungendo poco dopo a risposta negativa “Ma gli uomini erano succubi?“. Ovviamente qua gli autori del Grande Fratello hanno preferito preferito censurare, togliere l’audio e poi cambiare inquadratura. Questo non è il primo gesto di Lorenzo Spolverato che fa indignare il web. Biccy.it - Il Grande Fratello censura una domanda inopportuna di Lorenzo Spolverato Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è uno dei concorrenti di punta dell’attuale edizione del, ma anche oggi ha pronunciato un paio di frasi davvero sconvenienti e decisamente inopportune. Parlando con Shaila Gatta in giardino il gieffino ha analizzato le sue vecchie storie d’amore e parlando di Helena Prestes ha sentenziato: “Non mi piscia in testa nessuno qui dentro, tanto meno una donna.“ Non contento ha poi chiesto a Shaila: “Un uomo ti ha mai picchiata?“, aggiungendo poco dopo a risposta negativa “Ma gli uomini erano succubi?“. Ovviamente qua gli autori delhanno preferito preferitore, togliere l’audio e poi cambiare inquadratura. Questo non è il primo gesto diche fa indignare il web.

