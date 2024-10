Il Gay Più Bello d’Italia a Primo Appuntamento, com’è finito l’incontro fra Alessandro Scalisi e Stefano Raele (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel corso della puntata di Primo Appuntamento andata in onda ieri, 8 ottobre, abbiamo visto l’incontro fra Alessandro Scalisi e Stefano Raele. Il Primo ha vinto la fascia di Il Gay Più Bello d’Italia nel 2023, mentre il secondo è abbastanza conosciuto su TikTok. I due si sono prima presentati alle telecamere di Primo Appuntamento: “Mi chiamo Alessandro, ho 31 anni e vengo da Siracusa. Sono Il Gay Più Bello d’Italia 2023! La fascia rappresenta una vittoria mia personale per un percorso di rinascita che ho affrontato“; “Mi chiamo Stefano, ho 23 anni e abito a Catania dove vivo con due gatti e un cane. Nella vita faccio il personal trainer e vorrei diventare anche nutrizionista. Sono single perché nel tempo sono diventato esigente: vorrei stabilità, coccole e altro che non si può dire“. Poi hanno preso un drink al bancone del bar. Biccy.it - Il Gay Più Bello d’Italia a Primo Appuntamento, com’è finito l’incontro fra Alessandro Scalisi e Stefano Raele Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel corso della puntata diandata in onda ieri, 8 ottobre, abbiamo vistofra. Ilha vinto la fascia di Il Gay Piùnel 2023, mentre il secondo è abbastanza conosciuto su TikTok. I due si sono prima presentati alle telecamere di: “Mi chiamo, ho 31 anni e vengo da Siracusa. Sono Il Gay Più2023! La fascia rappresenta una vittoria mia personale per un percorso di rinascita che ho affrontato“; “Mi chiamo, ho 23 anni e abito a Catania dove vivo con due gatti e un cane. Nella vita faccio il personal trainer e vorrei diventare anche nutrizionista. Sono single perché nel tempo sono diventato esigente: vorrei stabilità, coccole e altro che non si può dire“. Poi hanno preso un drink al bancone del bar.

Primo trekking autunnale : alla scoperta della "Rocca di Caltabellotta" - Domenica 29 settembre VisitAgrigento propone la prima domenica di trekking autunnale alla scoperta della “Rocca di Caltabellotta”, sul versante meridionale dei Sicani. Il complesso di aspre creste rocciose allungato lungo l’asse est-ovest ha fornito fin dalle epoche più antiche una roccaforte... (Agrigentonotizie.it)

Portobello : Marco Bellocchio produce e dirige la serie tv - primo progetto della casa di produzione Our Films - Le riprese sono appena iniziate a Roma e avranno luogo anche in Sardegna, in Campania e in Lombardia. La card ufficiale di Portobello, fonte: Our Films e Kavac FilmGifuni ha già interpretato il ruolo dell’ex Primo Ministro italiano Aldo Moro nella miniserie televisiva di Bellocchio, Esterno ... (Screenworld.it)

Portobello : Primo ciak della serie tv di Marco Bellocchio sul caso Enzo Tortora - Sono iniziate a Roma le riprese di Portobello, serie che ripercorrerà in 6 episodi la celebre vicenda processuale del conduttore Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni. (Comingsoon.it)