Il discorso di Giuli alla Camera visto dai social, tra apocalittismo e infosfera globale ecco i migliori meme (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gettonatissimo il parallelismo con Amici Miei, lo storico film di Mario Monicelli che ha istituzionalizzato la supercazzola. Ma c’è chi tira in ballo Chat Gpt per farsi aiutare nella comprensione, o ancora chi cita Battiato e Tiziano Ferro, ma anche le reminiscenze scolastiche di quando a scuola non avevi studiato e provavi ad arrabattarti in qualche modo. Insomma, come era prevedibile, i social si sono scatenati dopo l’audizione alla Camera del neoministro alla Cultura Alessandro Giuli, che nel presentare le linee guida del suo dicastero ha voluto seguire il suo predecessore e maestro di gaffe Gennaro SanGiuliano, e si è lanciato in un discorso a tratti delirante, dove si è parlato di apocalittismo e rivoluzione permanente dell’infosfera globale (per cui qualcuno ha lanciato un fake crowdfunding), in cui il laureando in filosofia Giuli sbaglia anche una citazione di Hegel. Lettera43.it - Il discorso di Giuli alla Camera visto dai social, tra apocalittismo e infosfera globale ecco i migliori meme Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gettonatissimo il parallelismo con Amici Miei, lo storico film di Mario Monicelli che ha istituzionalizzato la supercazzola. Ma c’è chi tira in ballo Chat Gpt per farsi aiutare nella comprensione, o ancora chi cita Battiato e Tiziano Ferro, ma anche le reminiscenze scolastiche di quando a scuola non avevi studiato e provavi ad arrabattarti in qualche modo. Insomma, come era prevedibile, isi sono scatenati dopo l’audizionedel neoministroCultura Alessandro, che nel presentare le linee guida del suo dicastero ha voluto seguire il suo predecessore e maestro di gaffe Gennaro Sanano, e si è lanciato in una tratti delirante, dove si è parlato die rivoluzione permanente dell’(per cui qualcuno ha lanciato un fake crowdfunding), in cui il laureando in filosofiasbaglia anche una citazione di Hegel.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abbiamo decifrato l’ultimo discorso del ministro Giuli con ChatGPT : ecco cosa voleva dire - Il discorso di Alessandro Giuli in cui espone le linee programmatiche del suo ministero è risultato un po' criptico, soprattutto al pubblico dei social. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di spiegarcelo e poi sintetizzarlo in poche righe.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il discorso incomprensibile del ministro Giuli : "Una supercazzola assurda" - Il nuovo ministro della Cultura, Alessandro Giuli, erede del dicastero lasciato dal dimissionario Sangiuliano, ha esposto le linee programmatiche del suo ministero durante un’audizione alle commissioni Cultura di Camera e Senato, nella Sala del Mappamondo alla Camera. . Tutto come da programma, se. (Today.it)

G7 Cultura - battesimo di fuoco per Alessandro Giuli. Il discorso inaugurale su disastri ambientali e Ai - Ma non mancano i dubbi: “L'utilizzo senza regole dell'intelligenza artificiale pone seri interrogativi di natura etica e produce impatti devastanti sul piano economico e sociale”. On the monumental staircase of the Royal Palace in Naples the Minister of Culture Alessandro Giuli waiting to receive the invited ministers at the G7 Culture, 20 september 2024 ANSA / CIRO FUSCO “La cultura sia ... (Quotidiano.net)