Nerdpool.it - Il co-creatore di Toonami parla apertamente dei problemi dell’animazione di Uzumaki

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mentre il primo episodio diha attirato molti sguardi, sembra che il secondo episodio non sia stato un successo tra la comunità dei fan degli anime. Molti spettatori si sono rivolti ai social media per esprimere la loro convinzione che qualcosa sia andato storto nell’ultimo adattamento anime di Junji Ito. In una svolta scioccante, il co-diJason DeMarco ha affrontato icon l’animazione dell’episodio 2 di. Sfortunatamente, quest’ultima affermazione ha portato sia i fan dell’horror che degli anime a chiedersi come appariranno gli ultimi due episodi della spettrale miniserie rispetto a la sua prima. DeMarco, dopo l’accoglienza del secondo episodio di, è andato sul suo account ufficiale sui social media su BlueSky, dicendo quanto segue prima di cancellare i commenti: “Sapevamo che sarebbe successo.