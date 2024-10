Nerdpool.it - Harry Potter: Disponibile da oggi la versione rimasterizzata di LEGO Harry Potter Collection

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), il gioco che ripercorre tutti gli otto film del maghetto, è oraindigitale per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Questa raccoltainclude i giochi: Anni 1-4 e: Anni 5-7 con due pacchetti di contenuti scaricabili in un’unica magica collezione.vi porterà a vivere all’interno di questo mondo magico e potrete frequentare leggendaria Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts per imparare incantesimi, preparare pozioni e infine affrontare Lord Voldemort nella battaglia finale tra il bene e il male. Questa compilation, sviluppata da Double Eleven, migliora sia la grafica che le prestazioni con 60 FPS, risoluzione 4K nativa, back tattile e mappe delle ombre ad alta risoluzione.