Gli Stati Uniti potrebbero smantellare Google e cambiare per sempre il motore di ricerca (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tribunale di Washington ha stabilito che l'azienda ha costruito negli anni un monopolio illegale. Ora il Dipartimento di Giustizia ha confermato che sta valutando misure restrittive, potrebbe chiedere a Google di cedere parti della sua attività come il browser Chrome e il sistema operativo Android. Fanpage.it - Gli Stati Uniti potrebbero smantellare Google e cambiare per sempre il motore di ricerca Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il tribunale di Washington ha stabilito che l'azienda ha costruito negli anni un monopolio illegale. Ora il Dipartimento di Giustizia ha confermato che sta valutando misure restrittive, potrebbe chiedere adi cedere parti della sua attività come il browser Chrome e il sistema operativo Android.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Dagli Stati Uniti la proposta shock : separare Android - Play e Chrome da Google - Le autoritĂ USA stanno valutando l'ipotesi di separare da Google alcune delle sue divisioni piĂą importanti, come Android, Play Store e Chrome L'articolo Dagli Stati Uniti la proposta shock: separare Android, Play e Chrome da Google proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Comincia negli Stati Uniti il secondo grande processo contro Google - Il 9 settembre si è aperto negli Stati Uniti il secondo grande processo contro Google in meno di un anno. Il governo statunitense accusa l’azienda californiana di dominare il settore della pubblicità online, soffocando la concorrenza. Leggi . (Internazionale.it)

Google - cosa rischia dopo la sentenza antitrust negli Stati Uniti - Ora che un tribunale ha stabilito che ha abusato della propria posizione dominante, il colosso rischia di incorrere in pesanti sanzioni: ecco i possibili scenari. (Wired.it)

Il caso Google e le ricerche su Trump negli Stati Uniti - Da tempo, Giornalettismo racconta di come le aziende Big Tech siano state in grado di creare un senso di dipendenza per quel che riguarda moltissimi aspetti delle nostre vite quotidiane: dalle scelte personali a quelle lavorative, passando per una serie di strumenti che diventano vincolanti per ... (Giornalettismo.com)