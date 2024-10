Giovanni Iolascon nuovo presidente della Società italiana di Medicina fisica e riabilitativa

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel corso del 52° Congresso nazionaledi(Simfer), tenutosi presso il Padova Congress dal 6 al 9 ottobre, si è proceduto al rinnovo delle cariche societarie per il triennio 2024-2027. Le votazioni, svoltesi il 7 e l’8 ottobre, hanno seguito l’Assemblea dei Soci e hanno coinvolto tutti i soci Simfer in regola con le quote di iscrizione annuale. Ileletto è, ordinario diall’Università degli StudiCampania “Luigi Vanvitelli”. Con una lunga carriera accademica e scientifica,ha pubblicato oltre 400 articoli e attualmente dirige il Dipartimento multidisciplinare di Specialità medico-chirurgiche e odontoiatriche.