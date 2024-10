Giorgetti: rendite del catasto più alte per chi ha usato superbonus 110% e bonus edilizi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rivedere le rendite catastali per chi ha riqualificato la propria casa con l’aiuto dei bonus edilizi. C'è anche questa tra le riforme che l’Italia ha inserito nel Piano strutturale di bilancio che presenterà all’Europa. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti la cita, un pò a sorpresa - visto che il catasto è da sempre un tabù per il centrodestra - illustrando il Psb in Parlamento. Feedpress.me - Giorgetti: rendite del catasto più alte per chi ha usato superbonus 110% e bonus edilizi Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rivedere lecatastali per chi ha riqualificato la propria casa con l’aiuto dei. C'è anche questa tra le riforme che l’Italia ha inserito nel Piano strutturale di bilancio che presenterà all’Europa. Il ministro dell’Economia Giancarlola cita, un pò a sorpresa - visto che ilè da sempre un tabù per il centrodestra - illustrando il Psb in Parlamento.

