Ghali su Sanremo: “Ripeterei la parola genocidio, in Palestina situazione peggiorata” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ghali è tornato a commentare la sua presa di posizione a Sanremo: "Non sarei mai andato alFestival senza un messaggio. In Palestina la situazione forse sta iniziando a normalizzarsi, non ci fa più effetto". Fanpage.it - Ghali su Sanremo: “Ripeterei la parola genocidio, in Palestina situazione peggiorata” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è tornato a commentare la sua presa di posizione a: "Non sarei mai andato alFestival senza un messaggio. Inlaforse sta iniziando a normalizzarsi, non ci fa più effetto".

