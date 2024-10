Germania governo taglia le stime | nel 2024 pil -02%

Germania, governo taglia le stime: nel 2024 pil -0,2% (Di mercoledì 9 ottobre 2024) BERLINO, 09 OTT – Nelle stime autunnali il governo tedesco rivede al ribasso le previsioni sul Pil della Germania per l’anno in corso, che vedrà la crescita contrarsi di un -0.2%. Nel 2025, stando ai dati presentati oggi a Berlino, è prevista una ripresa con una crescita del +1,1, e la tendenza al miglioramento si Imolaoggi.it - Germania, governo taglia le stime: nel 2024 pil -0,2% Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) BERLINO, 09 OTT – Nelleautunnali iltedesco rivede al ribasso le previsioni sul Pil dellaper l’anno in corso, che vedrà la crescita contrarsi di un -0.2%. Nel 2025, stando ai dati presentati oggi a Berlino, è prevista una ripresa con una crescita del +1,1, e la tendenza al miglioramento si

