Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 9 ottobre 2024

Questa sera, mercoledì 9 ottobre 2024, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 9 ottobre 2024.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Al centro della puntata, un nuovo capitolo dell'inchiesta sul Sistema Sanitario Nazionale: alcune Regioni non avrebbero mai speso i fondi stanziati per abbattere le liste d'attesa.

Fuori dal coro - le anticipazioni di mercoledì 9 ottobre - Al centro della puntata, un nuovo capitolo dell’inchiesta sul Sistema Sanitario Nazionale: alcune Regioni non avrebbero mai speso i fondi stanziati per abbattere le liste d’attesa. A seguire un approfondimento sui casi in cui i comuni annoterebbero nei loro uffici anagrafe i “ripudi” da parte di mariti nei confronti delle mogli sulla base della legge della Sharia. (361magazine.com)

Fuori dal coro : anticipazioni e ospiti della puntata di stasera - mercoledì 2 ottobre 2024 - Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Infine, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case. Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 2 ottobre 2024 Questa sera, mercoledì 2 ottobre 2024, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da ... (Tpi.it)

“Fuori dal coro” - anticipazioni della puntata di mercoledì 2 ottobre - L'articolo “Fuori dal coro”, anticipazioni della puntata di mercoledì 2 ottobre sembra essere il primo su L'Opinionista. Nel corso della trasmissione ampio spazio verrà quindi dedicato allo stupro avvenuto in un sottopassaggio a Roma, con un’intervista alla vittima, e a quanto accaduto a Philippine, la studentessa di 19 anni trovata morta in un parco a Parigi, il cui presunto assassino era ... (Lopinionista.it)