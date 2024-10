Francesco Sarcina e Nayra Garibo si sono sposati: dettagli e promesse da sogno (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In una masseria del brindisino, Francesco Sarcina si è sposato per la seconda volta: un look total white da sogno per lui e Nayra Garibo, le cui nozze sono state da favola. Il frontman de Le Vibrazioni ha ritrovato l’amore con Nayra, con cui ha festeggiato questo nuovo ed emozionante inizio alla presenza degli amici più cari e della famiglia. I dettagli delle nozze tra Francesco Sarcina e Nayra Garibo Francesco Sarcina e Nayra Garibo sono (finalmente) marito e moglie. Tra gli ulivi del brindisino, vicino a Fasano, si sono detti “sì” dopo più di cinque anni d’amore: nel 2021, hanno accolto la loro figlia Yelaiah. La cerimonia, secondo quanto raccontato da Vanity Fair, si è svolta all’aperto, qualche ora prima del tramonto, in una location e atmosfera suggestiva. Il rito civile è stato officiato, invece, dall’inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio. Dilei.it - Francesco Sarcina e Nayra Garibo si sono sposati: dettagli e promesse da sogno Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In una masseria del brindisino,si è sposato per la seconda volta: un look total white daper lui e, le cui nozzestate da favola. Il frontman de Le Vibrazioni ha ritrovato l’amore con, con cui ha festeggiato questo nuovo ed emozionante inizio alla presenza degli amici più cari e della famiglia. Idelle nozze tra(finalmente) marito e moglie. Tra gli ulivi del brindisino, vicino a Fasano, sidetti “sì” dopo più di cinque anni d’amore: nel 2021, hanno accolto la loro figlia Yelaiah. La cerimonia, secondo quanto raccontato da Vanity Fair, si è svolta all’aperto, qualche ora prima del tramonto, in una location e atmosfera suggestiva. Il rito civile è stato officiato, invece, dall’inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio.

