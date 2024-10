Francesca Carocci, l'attrice morta per miocardite scambiata per ansia: indagati due medici dell'Aurelia Hospital (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «scambiata miocardite per ansia». Due medici dell'Aurelia Hospital sono indagati per la morte della ventotenne attrice Francesca Carocci, che a marzo era morta nel giro di 48 ore dopo Ilmessaggero.it - Francesca Carocci, l'attrice morta per miocardite scambiata per ansia: indagati due medici dell'Aurelia Hospital Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «per». Duesonoper la mortea ventotenne, che a marzo eranel giro di 48 ore dopo

Morte di Francesca Carocci - indagati due medici. “Miocardite scambiata per ansia” - I genitori chiamano l’ambulanza, ma nel tragitto verso l’ospedale la giovane peggiora: è un primo arresto cardiaco. E’ in questa direzione che si stanno muovendo gli inquirenti. Ma ciò non è successo. . E ora si attende una richiesta di rinvio a giudizio. Entrambi avrebbero dimostrato una sofferenza a livello cardiaco, che però non è stata evidenziata. (Quotidiano.net)

