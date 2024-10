Liberoquotidiano.it - Francavilla (UniBa): "Bimbo non è piccolo adulto, assorbe più contaminanti"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - "Il bambino non è unperché, proprio per la sua costituzione, lui cresce e per crescere ha bisogno che alcune funzioni del suo organismo funzionino maggiormente. Ad esempio,molto meglio i nutrienti, ma anche i, meglio e molto più di un". Lo ha detto Ruggiero, professore ordinario in Pediatra, Dipartimento interdisciplinare di Medicina (Dim) e responsabile Unità operativa semplice di Gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica Azienda universitaria ospedaliera Policlinico di Bari, ospedale pediatrico Giovanni XXIII, oggi nel corso di un incontro al Senato in cui esperti della nutrizione e istituzioni si sono confrontati sul miglior modello di alimentazione dei bambini da 0 a 3 anni, con l'obiettivo di sviluppare al più presto Linee guida nazionali all'insegna del 'Made in Italy'.