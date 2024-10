Folle inseguimento in auto, sperona vigili e carabinieri: arrestato ghanese (Di mercoledì 9 ottobre 2024) arrestato e bloccato con il taser dopo un inseguimento al cardiopalma. Non si era fermato all'alt degli agenti della polizia locale di San Biagio a Silea Imolaoggi.it - Folle inseguimento in auto, sperona vigili e carabinieri: arrestato ghanese Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)e bloccato con il taser dopo unal cardiopalma. Non si era fermato all'alt degli agenti della polizia locale di San Biagio a Silea

Inseguimento folle da Silea al Put - sperona vigili e carabinieri poi si schianta : arrestato - . All'altezza di Porta Carlo Alberto, a pochi passi da viale Nino Bixio, una Opel GT guidata da un 33enne ghanese residente a Treviso si è schiantata al termine di un folle inseguimento con. Attimi di terrore per gli automobilisti in transito mercoledì pomeriggio, 9 ottobre, lungo il Put a Treviso. (Trevisotoday.it)

