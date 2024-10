Festival Organistico, quarto concerto: protagonista Franz Danksagmüller (Di mercoledì 9 ottobre 2024) BERGAMO. Nuovo appuntamento con il «Città di Bergamo»: il maestro austriaco venerdì 11 ottobre nella chiesa di Sant’Alessandro della Croce in Pignolo eseguirà «Puccini Reloaded», una composizione improvvisata basata su famosi temi dell’operista toscano. Ecodibergamo.it - Festival Organistico, quarto concerto: protagonista Franz Danksagmüller Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) BERGAMO. Nuovo appuntamento con il «Città di Bergamo»: il maestro austriaco venerdì 11 ottobre nella chiesa di Sant’Alessandro della Croce in Pignolo eseguirà «Puccini Reloaded», una composizione improvvisata basata su famosi temi dell’operista toscano.

Mercatanti - Festival Organistico e Fiato ai libri : cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Venerdì 4 ottobre – dalle 18. org. 00 – 22. L’iniziativa, giunta alla 17esima edizione, propone un ricco programma di appuntamenti dedicati al mais spinato di Gandino, antica varietà bergamasca che arrivò nel borgo della Valle Seriana in provincia di Bergamo nei primi decenni del 1600. 30 Il Mercato del Sabato in Piazza Vittorio Veneto – alle 10 raccolta pannocchie in campo a Cà Parecia (via ... (Bergamonews.it)

Festival Organistico Internazionale - in scena l’olandese van Dijk - L’APPUNTAMENTO. Il terzo concerto del Festival Organistico Internazionale Città di Bergamo è quello dedicato alla musica antica affrontata con il corretto approccio ”storicamente informato”. (Ecodibergamo.it)

Festival Organistico : doppio concerto di Pieter van Dijk - com/live/4_07Lf9ceEM?feature=share La serata è stata allestita con il contributo di Losma SpA e Fondazione ASM Gruppo A2A. Per chi è molto lontano, e non potrà godersi il concerto dal vivo, è prevista la diretta live in streaming sul canale YouTube – alle ore 21 – al link: https://youtube. Sul piccolo ma preziosissimo organo della chiesetta della Beata Vergine del Giglio, il più antico della ... (Bergamonews.it)