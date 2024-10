Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, verso la riapertura del reparto di Pediatria del Profili

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Ancona) 9 ottobre 2024 –ladeldidell’ospedale. Una notizia particolarmente attesa nell’entroterra e appena confermata dai vertici regionali. A giugno scorso il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro la chiusura del punto nascite dell'ospedaledi, ricorso che era stato presentato nel 2020 dal Comune di, dopo la bocciatura del Tar. Da ormai cinque anni e mezzo, era febbraio del 2019 le future mamme devono spostarsi per il parto a Jesi o nell'ospedale di Branca in Umbria, il più vicino da raggiungere. Ma non solo per il parto anche per curare i loro bambini. Il malcontento della comunità fabrianese ha fatto nascere negli anni un comitato per ripristinare il servizio sul territorio.