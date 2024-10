Dopo 15 mesi di attesa c’è la data dell’intervento per la donna con un tumore alla pelle. “Ora mi sento sollevata” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prato, 9 ottobre 2024 – Si è risolta nel migliore dei modi la vicenda della donna di 47 anni affetta da un carcinoma alla pelle. Dopo la segnalazione pubblicata dalla Nazione, la direzione aziendale dell’Asl ha contattato la paziente che è stata inserita in tempi record nel percorso di cura. La donna, lo ricordiamo, pratese di 47 anni, suo malgrado si è trovata a fare i conti con una seria malattia della pelle. A luglio 2023, Dopo una visita nel reparto di Dermatologia dell’ospedale Santo Stefano, le era stata diagnosticata, a seguito di una biopsia effettuata durante la stessa visita, un tumore maligno della pelle. Lanazione.it - Dopo 15 mesi di attesa c’è la data dell’intervento per la donna con un tumore alla pelle. “Ora mi sento sollevata” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prato, 9 ottobre 2024 – Si è risolta nel migliore dei modi la vicenda delladi 47 anni affetta da un carcinomala segnalazione pubblicata dNazione, la direzione aziendale dell’Asl ha contattato la paziente che è stata inserita in tempi record nel percorso di cura. La, lo ricordiamo, pratese di 47 anni, suo malgrado si è trovata a fare i conti con una seria malattia della. A luglio 2023,una visita nel reparto di Dermatologia dell’ospedale Santo Stefano, le era stata diagnosticata, a seguito di una biopsia effettuata durante la stessa visita, unmaligno della

