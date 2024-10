Da Pistoletto a Pesce: la nuova opera che fa discutere a Napoli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da Pistoletto a Pesce: la nuova opera che fa discutere a Napoli – Prima ancora della sua inaugurazione, prevista per il 9 ottobre alle 18:45, la nuova installazione dell’opera “Tu si ‘na cosa grande” sta già facendo discutere a Napoli. L’opera, ideata dallo scultore e designer Gaetano Pesce, scomparso sei mesi fa a New York, Da Pistoletto a Pesce: la nuova opera che fa discutere a Napoli L'Identità. Lidentita.it - Da Pistoletto a Pesce: la nuova opera che fa discutere a Napoli Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da: lache fa– Prima ancora della sua inaugurazione, prevista per il 9 ottobre alle 18:45, lainstallazione dell’“Tu si ‘na cosa grande” sta già facendo. L’, ideata dallo scultore e designer Gaetano, scomparso sei mesi fa a New York, Da: lache faL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - fa discutere la nuova opera in piazza Municipio : pioggia di lazzi sulla ‘forma’ - Ma questa non è ibiza, canterebbero i The Koolors. Ma presto devono ricredersi. Ma cosa vanno a pensare…Intanto però, è già tutto un pullulare di divertito stupore. Non per niente si intitola ‘Tu si ‘na cosa grande’, ma i più cattivi già speculano sul nome. Perché Napoli è nobilissima, come proclamava la rivista fondata da Benedetto Croce. (Anteprima24.it)

“A morte gli infami” : la frase choc sulla nuova collana (di diamanti) di Tony Effe fa discutere - Tra queste anche quella relativa alle sue dichiarazioni in merito alla paghetta ricevuta durante l’adolescenza. Tutto qui? Non proprio. Al centro spicca una croce alata in oro e diamanti con una frase incisa al centro: “Roma o morte”. Tony Effe è tornato nuovamente al centro del ciclone. Il rapper infatti aveva dichiarato di essersi sentito “povero” per ricevere “solamente” 150 euro a settimana. (Ilfattoquotidiano.it)