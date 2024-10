Da “Ottobrì” a “Racconta la Casa Museo”: gli eventi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuova edizione di “Ottobrì” per inaugurare il calendario di eventi per i prossimi mesi della Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Il primo evento della rassegna culturale dedicata alla lettura e all’arte è venerdì 11 ottobre alle 17 con la presentazione del libro Arezzonotizie.it - Da “Ottobrì” a “Racconta la Casa Museo”: gli eventi Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuova edizione di “” per inaugurare il calendario diper i prossimi mesi dellaIvan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo. Il primo evento della rassegna culturale dedicata alla lettura e all’arte è venerdì 11 ottobre alle 17 con la presentazione del libro

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spettacoli - presentazioni di libri e letture vasariane : da “Ottobrì” a “Racconta la Casa Museo” - Per il ciclo L'abito femminile del pensiero. Studi di Genere e Letterature Comparate, Université de Paris 8. . MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE ORE 17 Conferenza Esilio, pensiero e letteratura in María Zambrano. Programma “Ottobrì”: MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE ORE 17 Conferenza La donna nella spiritualità cristiana: grazia, bellezza e dono. (Lanazione.it)

Apertura straordinaria della mostra documentaria relativi al ministero per i beni culturali con possibilità di visita alla casa museo di Giovanni Spadolini - Ai visitatori sarà offerta la possibilità di visitare l'archivio, testimonianza della vita e dell'attività di Giovanni Spadolini, che negli spazi del conventino adiacenti alla Villa raccoglie documenti, manoscritti, dattiloscritti, lettere, articoli, fotografie, saggi e pubblicazioni di tutta una. (Firenzetoday.it)

Officine Vasari. Le Vite in scena. Seconda edizione di ‘Racconta la Casa Museo’ - La rassegna, realizzata con. . Le Vite in scena, rassegna teatrale ideata in occasione del 450° anniversario dalla morte a Giorgio Vasari dalla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, è il nuovo progetto culturale pensato nell’ambito di ‘Officine Vasari’. (Arezzonotizie.it)