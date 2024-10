Crotone, indagato per tentato omicidio figlio 18enne del pizzaiolo tiktoker Chimirri (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giovane ripreso in un video mentre raccoglie la pistola dell'agente pestato da terra e tenta di sparare È stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali Domenico Chimirri, il figlio diciottenne di Francesco Chimirri, il pizzaiolo tiktoker rimasto ucciso nel corso di una sparatoria con un agente della Sbircialanotizia.it - Crotone, indagato per tentato omicidio figlio 18enne del pizzaiolo tiktoker Chimirri Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giovane ripreso in un video mentre raccoglie la pistola dell'agente pestato da terra e tenta di sparare È stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa die lesioni personali Domenico, ildiciottenne di Francesco, ilrimasto ucciso nel corso di una sparatoria con un agente della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crotone - indagato per tentato omicidio figlio 18enne del pizzaiolo tiktoker Chimirri - (Adnkronos) – È stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali Domenico Chimirri, il figlio diciottenne di Francesco Chimirri, il pizzaiolo tiktoker rimasto ucciso nel corso di una sparatoria con un agente della polizia di Stato, Giuseppe Sortino, nel pomeriggio di lunedì, nel quartiere popolare di Lampanaro. (Periodicodaily.com)

Tentato omicidio a Novate Milanese : resta in carcere il 45enne - In casa aveva altre 40 cartucce dello stesso calibro. Ci sarebbe stata una discussione accesa in casa, continuata poi in strada dove l'uomo ha estratto una pistola, una Beretta 84, risulta illegalmente detenuta, e ha colpito al collo il figliastro. Lo ha deciso il gip di Milano Domenico Santoro convalidando il provvedimento disposto dal pm Paolo Storari. (Ilgiorno.it)

Tentato omicidio a Melito Porto Salvo - 35enne ferito al collo con un colpo di arma da fuoco - Questa notte, a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, un uomo di 35 anni è stato ferito al collo con un colpo d'arma da fuoco. L'episodio si sarebbe verificato al termine di una lite sulla quale hanno avviato le indagini i carabinieri del comando provinciale che hanno già... (Reggiotoday.it)