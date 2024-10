Cremonese | Eugenio Corini è il nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)è ildella. Arrivata l’ufficialità dell’esonero di Giovanni Stroppa, l’ex tecnico di Palermo, Brescia e Chievo, tra le altre, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. La decisione è arrivata dopo il pareggio casalingo contro il Bari, che seguiva il ko in casa del Brescia, la sconfitta in Coppa Italia con il Cagliari e il pareggio con lo Spezia. La situazione di classifica non è entusiasmante, ma nemmeno drammatica. I grigiorossi sono settimi con 11 punti e si trovato a cinque punti dalla zona promozione diretta occupata dallo Spezia. Le aspettative susaranno certamente molto alte. Dopo la sosta l’impegno in casa della Juve Stabia sarà già importante per uscire dalle difficoltà.è ilSportFace.