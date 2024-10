Concorso docenti, Rosano (Anief): “Abbiamo chiesto di assumere gli idonei, oltre a conoscere la graduatoria” [VIDEO] (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In una diretta su Orizzonte Scuola TV, dopo l'incontro con il Ministro Valditara, Daniela Rosano, rappresentante di Anief, ha affrontato due temi cruciali per il mondo della scuola: la Carta docente e le assunzioni dei docenti precari. L'articolo Concorso docenti, Rosano (Anief): “Abbiamo chiesto di assumere gli idonei, oltre a conoscere la graduatoria” VIDEO . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In una diretta su Orizzonte Scuola TV, dopo l'incontro con il Ministro Valditara, Daniela, rappresentante di, ha affrontato due temi cruciali per il mondo della scuola: la Carta docente e le assunzioni deiprecari. L'articolo): “diglila

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PSB: servono risorse per rinnovo contrattuale, indennità a precari e ripristino organico aggiuntivo - "Oggi discutiamo qui in Commissione in Parlamento del piano strutturale di bilancio. Servono risorse economiche per l'istruzione. Anief ne chiede 2,5 miliardi per il reclutamento", dichiara ... (teleborsa.it)