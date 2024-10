Comune di Massafra: scioglimento, saranno elezioni anticipate Raccolte firme di consiglieri (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quattordici consiglieri comunali dei 24 in carica hanno firmato per lo scioglimento. Il Comune di Massafra non ha più sindaco né giunta né, appunto, consiglio comunale. Sarà nominato il commissario straordinario dell’ente e l’anno prossimo si terranno le elezioni comunali anticipate. L'articolo Comune di Massafra: scioglimento, saranno elezioni anticipate <small class="subtitle">Raccolte firme di consiglieri</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Comune di Massafra: scioglimento, saranno elezioni anticipate Raccolte firme di consiglieri Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quattordicicomunali dei 24 in carica hanno firmato per lo. Ildinon ha più sindaco né giunta né, appunto, consiglio comunale. Sarà nominato il commissario straordinario dell’ente e l’anno prossimo si terranno lecomunali. L'articolodi di proviene da Noi Notizie..

