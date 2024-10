Ciclismo, Giro di Lombardia 2024: percorso e altimetria (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’altimetria e il percorso dell’edizione 2024 del Giro di Lombardia, ultimo grande appuntamento della stagione con le corse di un giorno in programma per sabato 12 ottobre. La “Classica delle foglie morte” numero 118 propone la bellezza di 252 chilometri da Bergamo a Como, con i corridori che dovranno affrontare la bellezza di otto salite lungo il tracciato. La prima metà della gara sarà probabilmente interlocutoria, con la fuga di giornata che potrebbe formarsi sfruttando le asperità rappresentate dal Forcellino di Bianzano (6,4 km al 5%) e a seguire dalla salita di Ganda (9,2km al 7,3%). Poco dopo spazio anche al Colle di Berbenno (4,6 km al 6,1%) e al Valpiana (10,1 km al 6,2%). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’e ildell’edizionedeldi, ultimo grande appuntamento della stagione con le corse di un giorno in programma per sabato 12 ottobre. La “Classica delle foglie morte” numero 118 propone la bellezza di 252 chilometri da Bergamo a Como, con i corridori che dovranno affrontare la bellezza di otto salite lungo il tracciato. La prima metà della gara sarà probabilmente interlocutoria, con la fuga di giornata che potrebbe formarsi sfruttando le asperità rappresentate dal Forcellino di Bianzano (6,4 km al 5%) e a seguire dalla salita di Ganda (9,2km al 7,3%). Poco dopo spazio anche al Colle di Berbenno (4,6 km al 6,1%) e al Valpiana (10,1 km al 6,2%).

Primoz Roglic rinuncia al Giro di Lombardia 2024 : lo sloveno chiude la stagione - Primož and the performance team decided to draw a line under an exciting year and to start his off-season immediately. com/yYY5VegTVc — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) October 9, 2024 . Primoz e la squadra hanno deciso di chiudere un’annata esaltante e cominciare immediatamente il periodo senza gare. (Oasport.it)

Ciclismo - Giro di Lombardia 2024 : programma - orari - diretta tv e streaming - . Di seguito il programma e gli orari per la diretta tv e streaming di uno dei grandi appuntamenti di fine stagione, l’ultima Monumento dell’anno che segue di pochi giorni il Mondiale di Zurigo. L’arrivo sul Lungo Lago di Como è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 16:40 e le 17:20, in base a quella che dovrebbe essere la velocità media tenuta dal gruppo. (Sportface.it)

Giro di Lombardia 2024 : Pogacar punta al record di Coppi - Pogacar dovrà vedersela con avversari di altissimo livello, tra cui spicca Remco Evenepoel, oro olimpico e determinato a interrompere la striscia di successi dello sloveno. Discovery chiude in bellezza un’altra stagione ciclistica intensa e spettacolare, offrendo agli appassionati l’opportunità di non perdere nemmeno un istante di queste emozionanti competizioni. (Tutto.tv)