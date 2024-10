Screenworld.it - Christopher Nolan annuncia quando uscirà il suo nuovo film, Matt Damon sarà il protagonista

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)sta per tornare sugli schermi. Nella scuderia,, che reciterà comenel lungometraggio Imax per Universal, in uscita il 17 luglio 2026. La notizia è stata rilasciata per la prima volta da Deadline. Dopo aver fatto incetta di statuette durante la scorsa edizione degli Oscar, con Oppenheimer, Christopersembra dipronto a collaborare con lo studio che lo ha aiutato a ottenere la vittoria. Universal non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Come per ogni progetto del regista, i dettagli della trama sono tenuti segreti, anche se alcune fonti affermano che le riprese dovrebbero prendere avvio all’inizio del 2025.in una scena di Interstellar, fonte: Warner Bros.