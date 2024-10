Chirurgico e pragmatico: così Sinner disinnesca Shelton e approda ai quarti di finale a Shanghai (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner prosegue il suo viaggio nel Masters 1000 di Shanghai e approda ai quarti di finale del torneo cinese per la prima volta in carriera. Lo fa prendendosi la rivincita contro lo statunitense Ben Shelton, che qui un anno fa lo aveva battuto proprio negli ottavi di finale. Questa vittoria per 6-4 7-6 regala all’altoatesino la sfida contro uno tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas per un posto in semifinale, avvicinando di un ulteriore passo l’obiettivo della conquista ufficiale del numero 1 al mondo a fine stagione. Sinner per Shelton si conferma così una bestia nera in questo 2024. Tre precedenti, tre sconfitte, zero set vinti. Chirurgico, cinico, pragmatico. Ci sono tanti termini per raccontare la vittoria del numero 1 del mondo. Un successo non privo di difficoltà, deciso dai momenti chiave, ovvero quelli che fanno la differenza. Ilfattoquotidiano.it - Chirurgico e pragmatico: così Sinner disinnesca Shelton e approda ai quarti di finale a Shanghai Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannikprosegue il suo viaggio nel Masters 1000 diaididel torneo cinese per la prima volta in carriera. Lo fa prendendosi la rivincita contro lo statunitense Ben, che qui un anno fa lo aveva battuto proprio negli ottavi di. Questa vittoria per 6-4 7-6 regala all’altoatesino la sfida contro uno tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas per un posto in semi, avvicinando di un ulteriore passo l’obiettivo della conquista ufficiale del numero 1 al mondo a fine stagione.persi confermauna bestia nera in questo 2024. Tre precedenti, tre sconfitte, zero set vinti., cinico,. Ci sono tanti termini per raccontare la vittoria del numero 1 del mondo. Un successo non privo di difficoltà, deciso dai momenti chiave, ovvero quelli che fanno la differenza.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner vince a Shangai : liquidato in due set Shelton - In cui, ad avere la meglio, era stato proprio lo statunitense. Jannik Sinner vince ancora a Shangai. Tra i due c’era stato già un precedente. Stavolta, però, Sinner ha messo in campo tutta la sua classe […] The post Sinner vince a Shangai: liquidato in due set Shelton appeared first on L'Identità. ... (Lidentita.it)

Sinner ai quarti di Shanghai : battuto Shelton in due set - Great defending. Jannik Sinner e Ben Shelton dopo il match a Shanghai (Getty Images). Il parziale si è deciso dunque al tiebreak, rivelatosi senza storia: Jannik ha strappato subito due battute a Shelton salendo 4-1, prima di chiudere con un secco e perentorio 7-1. Solido in risposta e al ... (Lettera43.it)

Atp Shanghai - Sinner batte Shelton e va ai quarti - . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 9 ottobre negli ottavi di finale batte lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del tabellone, per 6-4, 7-6 (7-1) in 1h29'. (Adnkronos) – Jannik Sinner ai quarti di finale ... (Webmagazine24.it)

Sinner supera Shelton a Shanghai : è ai quarti del Masters 1000 - . Oggi, mercoledì 9 ottobre, il numero uno del ranking Atp ha battuto lo statunitense Ben Shelton in 2 set con il punteggio di 6-4 7-6. Jannik Sinner è ai quarti dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. Sinner è stato abile a neutralizzare le occasioni dell'avversario salvando nell'arco della ... (Today.it)

Highlights Sinner-Shelton 6-4 7-6(1) - Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - LA CRONACA DEL MATCH The post Highlights Sinner-Shelton 6-4 7-6(1), Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. Successo importante per il numero uno del mondo, che ha sfruttato la prima e unica chance concessagli dal suo avversario nel primo set. Nel secondo invece ha ... (Sportface.it)