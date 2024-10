Caso palestre, intesa tra Comune e Provincia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nodo palestre delle scuole superiori alle società sportive, la Provincia firma la convenzione con il Comune cui in settimana dovrebbe consegnare le chiavi delle palestre dell’IIs Marconi Pieralisi e del Cuppari Salvati. "E’ stato risolto–spiegano dalla Provincia - un problema che rischiava di impedire lo svolgimento di alcune attività sportive jesine all’interno delle palestre nei due istituti che negli anni precedenti aveva visto la gestione degli spazi sportivi svolta dai dirigenti scolastici, i quali quest’anno, a settembre, avevano comunicato la propria indisponibilità a continuare". Ilrestodelcarlino.it - Caso palestre, intesa tra Comune e Provincia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nododelle scuole superiori alle società sportive, lafirma la convenzione con ilcui in settimana dovrebbe consegnare le chiavi delledell’IIs Marconi Pieralisi e del Cuppari Salvati. "E’ stato risolto–spiegano dalla- un problema che rischiava di impedire lo svolgimento di alcune attività sportive jesine all’interno dellenei due istituti che negli anni precedenti aveva visto la gestione degli spazi sportivi svolta dai dirigenti scolastici, i quali quest’anno, a settembre, avevano comunicato la propria indisponibilità a continuare".

