"Carta della disperazione", "Dato storico": Malone zittisce in tv la Boldrini che insulta la Lega (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laura Boldrini si lancia, per l'ennesima volta, verrebbe da dire, all'attacco della Lega. La dem sputa sentenze sul Carroccio dallo studio di È sempre Cartabianca, il talk show di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. E questa volta il veleno arriva commentando il raduno di Pontida di domenica scorsa, l'appuntamento annuale che serve a serrare i ranghi del popolo del Carroccio. Boldrini tuona: "La Lega nasce antifascista ma poi diventa convintamente fascista. E Vannacci è stata l'operazione della disperazione". Parole pesantissime che vengono prontamente rispedite al mittente. A occuparsi della faccenda è Simonetta Matone, parlamentare della Lega, anche lei presente in studio. In pochi istanti la Matone ristabilisce la verità dei fatti e spegne lo sbraitare della Boldrini: "La Lega è un partito antifascista, è un Dato storico. Liberoquotidiano.it - "Carta della disperazione", "Dato storico": Malone zittisce in tv la Boldrini che insulta la Lega Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laurasi lancia, per l'ennesima volta, verrebbe da dire, all'attacco. La dem sputa sentenze sul Carroccio dallo studio di È semprebianca, il talk show di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. E questa volta il veleno arriva commentando il raduno di Pontida di domenica scorsa, l'appuntamento annuale che serve a serrare i ranghi del popolo del Carroccio.tuona: "Lanasce antifascista ma poi diventa convintamente fascista. E Vannacci è stata l'operazione". Parole pesantissime che vengono prontamente rispedite al mittente. A occuparsifaccenda è Simonetta Matone, parlamentare, anche lei presente in studio. In pochi istanti la Matone ristabilisce la verità dei fatti e spegne lo sbraitare: "Laè un partito antifascista, è un

