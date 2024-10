Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Kieran Trippier è il dopo Davide Calabria? La situazione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), il terzino inglesepiace a Moncada e potrebbe essere lui il. Lasembra essere sempre più lontano dal(visto il contratto in scadenza nel 2025) e la dirigenza del club di via Aldo Rossi si sta già tutelando per cercare un nuovo innesto, visto anche lo scarso rendimento di Emerson Royal. Il nome che piace a Geoffrey Moncada è quello di, terzino destro del Newcastle. Parliamo di un giocatore con grande esperienza in campo internazionale, visto che in carriera ha indossato maglie prestigiose come quelle di Manchester City, Tottenham e Atletico Madrid. Nella scorsa stagione, il classe 1990 inglese ha collezionato 28 presenze in campionato condite da 1 goal e ben 10 assist. In quella attuale, invece,è stato schierato in ben 5 occasioni in Premier League.