Bruciano i rifiuti in un cantiere, sul posto i vigili del fuoco (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A fuoco i rifiuti di un cantiere che si trova nella zona di via Tiburtina, dietro via Tavo. Il rogo sarebbe scoppiato intorno alle 9.30 di questa mattina (mercoledì 9 ottobre).Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti subito dopo la segnalazione. Ancora in corso le operazioni di spegnimento Ilpescara.it - Bruciano i rifiuti in un cantiere, sul posto i vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Adi unche si trova nella zona di via Tiburtina, dietro via Tavo. Il rogo sarebbe scoppiato intorno alle 9.30 di questa mattina (mercoledì 9 ottobre).Suldel, intervenuti subito dopo la segnalazione. Ancora in corso le operazioni di spegnimento

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Petardi gettati tra i rifiuti di Brancaccio - prende fuoco un autocompattatore - Petardi nascosti tra i rifiuti gettati nei cassonetti di via Pianell, a Brancaccio, hanno scatenato un principio d'incendio all'interno di un autocompattatore. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sperone, 20 batterie a litio esplodono in un cassonetto... (Palermotoday.it)

Appiccato il fuoco in una casa disabitata e piena zeppa di rifiuti : pompieri evitano il peggio - Un nuovo incendio di casa disabitata e abbandonata da tempo a Favara. È accaduto durante la notte in via Soldato Sciumé dove sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Una storia che si ripete nella cittadina, anche se l'ultimo rogo di questo genere - in via Capuana -... (Agrigentonotizie.it)

Densa colonna di fumo - a fuoco un centro di raccolta di rifiuti : paura per le bombole del gas - . . Leggi le notizie di CesenaToday su Whatsapp: iscriviti al canale. Intervento complesso e delicato dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena che mercoledì notte sono intervenuti attorno alle 23:15 in via Rubicone Destra a Savignano per un incendio avvenuto in un centro di raccolta e riciclo rifiuti. (Cesenatoday.it)